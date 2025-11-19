Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo stabilisiert sich am Mittwochmittag
Die Aktie von Diageo hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 17,31 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 17,31 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,41 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,22 GBP nach. Mit einem Wert von 17,33 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 376.173 Diageo-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 51,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 16,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,39 GBP.
Am 25.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
