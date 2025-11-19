Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo stabilisiert sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich Diageo

Die Aktie von Diageo hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 17,31 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 17,31 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,41 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,22 GBP nach. Mit einem Wert von 17,33 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 376.173 Diageo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 51,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 16,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,39 GBP.

Am 25.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

