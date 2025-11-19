DAX23.253 +0,3%Est505.541 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1586 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
So entwickelt sich Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo stabilisiert sich am Mittwochmittag

19.11.25 12:04 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo stabilisiert sich am Mittwochmittag

Die Aktie von Diageo hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 17,31 GBP bewegte sich die Diageo-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,65 EUR -0,20 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Diageo-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 17,31 GBP. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 17,41 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,22 GBP nach. Mit einem Wert von 17,33 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 376.173 Diageo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 51,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 16,65 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,39 GBP.

Am 25.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

