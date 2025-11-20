Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 16,98 GBP ab.

Das Papier von Diageo befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 16,98 GBP ab. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 16,98 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,05 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 103.871 Diageo-Aktien.

Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 54,27 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,65 GBP am 07.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 1,97 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,39 GBP an.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 25.02.2026 erwartet. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,65 USD im Jahr 2026 aus.

