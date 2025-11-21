Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Vormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 17,25 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 17,25 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 17,25 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,05 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 65.264 Stück.

Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 34,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Diageo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,39 GBP angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt