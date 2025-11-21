DAX23.076 -0,9%Est505.509 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Vormittag Boden gut

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 17,25 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 17,25 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Diageo-Aktie bisher bei 17,25 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 17,05 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 65.264 Stück.

Bei einem Wert von 26,20 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2024). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 34,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Diageo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,39 GBP angegeben.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

