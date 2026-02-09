Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Kursentwicklung

In New York standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 50.188,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,595 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,176 Prozent auf 50.047,79 Punkte an der Kurstafel, nach 50.135,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50.115,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 50.512,79 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, den Wert von 49.504,07 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 10.11.2025, bei 47.368,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, stand der Dow Jones bei 44.470,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 3,73 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walt Disney (+ 2,64 Prozent auf 109,96 USD), Home Depot (+ 2,46 Prozent auf 326,45 EUR), Travelers (+ 1,98 Prozent auf 298,61 USD), 3M (+ 1,85 Prozent auf 173,43 USD) und Honeywell (+ 1,46 Prozent auf 243,34 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amgen (-2,97 Prozent auf 364,65 USD), Walmart (-1,80 Prozent auf 126,70 USD), IBM (-1,55 Prozent auf 291,76 USD), Coca-Cola (-1,49 Prozent auf 76,81 USD) und JPMorgan Chase (-1,19 Prozent auf 318,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34.643.826 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,784 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

