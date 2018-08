HSBC verdient im ersten Halbjahr etwas mehr - Aktie dennoch leicht im Minus

Das Geldhaus profitierte von besseren Geschäften im globalen Geschäft und zeigte sich mit dem Ergebnis trotz relativ deutlich gestiegener Ausgaben zufrieden. "Wir liegen innerhalb unserer Erwartungen und haben daher Raum für Investitionen", wird CEO John Flint in der Mitteilung zitiert.

Von Januar bis Juni kletterten die Einnahmen um 4 Prozent auf 27,3 Milliarden US-Dollar, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die Nettozinseinnahmen legten auf 15,10 (Vorjahr 13,78) Milliarden Dollar zu. Wegen um 7 Prozent gestiegener Ausgaben von 17,5 Milliarden Dollar sank das Ergebnis vor Steuern leicht um 2 Prozent auf 12,1 Milliarden Doller. Unter dem Strich verdiente die HSBC Holdings plc 7,17 (7,00) Milliarden Dollar.

Von den Investoren wurden die Zahlen erst einmal verhalten aufgenommen. An der Börse in London büßte die HSBC-Aktie bis zu 1,3 Prozent ein, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Händler führten vor allem die relativ schwache Entwicklung der Erträge als Grund an.

FRANKFURT (Dow Jones)

