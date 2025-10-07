HSBC Aktie
Marktkap. 208,37 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC anlässlich der geplanten Komplettübernahme der Hongkonger Hang Seng Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 940 Pence belassen. Die Auswirkungen der Transaktion dürften angesichts der ebenfalls geplanten Aussetzung der Aktienrückkäufe weitgehend neutral auf den Gewinn je Aktie der HSBC sein, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Längerfristig sei aber Synergiepotenzial vorhanden./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
9,40 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,13 £
|Abst. Kursziel*:
-7,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,13 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,21%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,97 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|13:36
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|HSBC Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|HSBC Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.25
|HSBC Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|13:36
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|HSBC Neutral
|UBS AG
|11.09.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets