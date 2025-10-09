DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,83 +1,8%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Top News
HSBC Aktie

WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

Jefferies & Company Inc.

HSBC Hold

08:01 Uhr
HSBC Hold
HSBC Holdings plc
11,52 EUR -0,22 EUR -1,87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat HSBC von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 960 auf 1120 Pence angehoben. Dass die Bank ihre Hongkong-Tochter Hang Seng komplett übernehmen und deshalb den Rückkauf eigener Aktien für drei Quartale aussetze, begeistere ihn nicht, schrieb Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auf Basis seiner Berechnungen sei die Transaktion vor Berücksichtigung der schätzungsweise überschaubaren Synergien ergebnisneutral (EPS). Trotz seiner angehobenen Schätzungen und einer für 2027 angenommenen Eigenkapitalquote (ROTE) von fast 17 Prozent sehe er nicht genug Kurspotenzial, um seine bisherige Kaufempfehlung beizubehalten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,20 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,09 £		 Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,04 £		 Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

08:01 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 HSBC Neutral UBS AG
06.10.25 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.25 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

Dow Jones Asien-Strategie Hang Seng Bank-Aktie mit Kurssprung: HSBC plant Milliardenübernahme Hang Seng Bank-Aktie mit Kurssprung: HSBC plant Milliardenübernahme
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 fällt letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt im Minus
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich nachmittags leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Handelsstart
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 sackt zum Handelsstart ab
Business Times Europe: Ferrari’s steepest fall drags Europe’s stocks, HSBC pulls parking brake
Zacks HSBC Considers Delisting of Hang Seng Bank Amid Strategic Shift
Zacks Here's Why HSBC (HSBC) is a Strong Value Stock
MarketWatch HSBC stock slumps after $14 billion bet on Hong Kong — at a hefty premium
Business Times HSBC is tackling Hong Kong’s commercial real estate crisis
Financial Times HSBC offers $13.6bn for 100% control of Hong Kong lender Hang Seng
Business Times HSBC plans to take Hang Seng Bank private in US$37 billion deal
Business Times HSBC plans to privatise Hang Seng at US$37 billion valuation
