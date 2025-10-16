HSBC Aktie
Marktkap. 195,52 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 940 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Prognosen aktualisiert und an die angekündigte Komplettübernahme der Hang Seng Bank angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 erhöhte der Experte um bis zu 3 Prozent./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
