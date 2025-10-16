DAX 23.911 -1,5%ESt50 5.616 -0,6%MSCI World 4.282 -0,2%Top 10 Crypto 14,43 -3,3%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 90.698 -1,8%Euro 1,1674 -0,1%Öl 61,03 +0,0%Gold 4.293 -0,8%
11,24 EUR -0,14 EUR -1,23 %
STU
9,76 GBP -0,13 GBP -1,34 %
LSE
Marktkap. 195,52 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893

ISIN GB0005405286

Symbol HBCYF

JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

14:11 Uhr
HSBC Holdings plc
11,24 EUR -0,14 EUR -1,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 940 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der britischen Großbank habe er seine Prognosen aktualisiert und an die angekündigte Komplettübernahme der Hang Seng Bank angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 erhöhte der Experte um bis zu 3 Prozent./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,74 £		 Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,76 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,64%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

14:11 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 HSBC Neutral UBS AG
10.10.25 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 HSBC Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Montagssitzung im Plus
Business Times HSBC not exposed to the collapse of scandal-hit First Brands Group
Business Times Europe: Ferrari’s steepest fall drags Europe’s stocks, HSBC pulls parking brake
Zacks HSBC Considers Delisting of Hang Seng Bank Amid Strategic Shift
Zacks Here's Why HSBC (HSBC) is a Strong Value Stock
MarketWatch HSBC stock slumps after $14 billion bet on Hong Kong — at a hefty premium
Business Times HSBC is tackling Hong Kong’s commercial real estate crisis
Financial Times HSBC offers $13.6bn for 100% control of Hong Kong lender Hang Seng
Business Times HSBC plans to privatise Hang Seng at US$37 billion valuation
