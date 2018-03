Lufthansa: Der Konsolidierer

€uro am Sonntag

"Wir sind finanziell und strukturell in der Lage, hier eine aktive Rolle zu spielen", sagte Lufthansa -Vorstandschef Carsten Spohr auf der Bilanzpressekonferenz. Laut Spohr ist die insolvente Alitalia indes weiterhin nicht auf der Liste. Der bereinigte operative Gewinn übertraf im Rekordjahr 2017 mit knapp drei Milliarden Euro die Erwartungen der Analysten.Für 2018 stellt Spohr wegen höherer Treibstoffkosten einen etwas geringeren operativen Gewinn in Aussicht. Die Dividende für 2017 soll im Vergleich zum Vorjahr von 50 auf 80 Cent steigen. "Diese 80 Cent sollen künftig das Minimum sein", versprach Finanzchef Ulrik Svensson. Aktuell sind das rund drei Prozent Dividendenrendite . Das Versprechen ist gewagt für einen Konzern, der in der Vergangenheit häufiger auf Dividenden verzichtet hatte.: Nach den guten Zahlen gab es Gewinnmitnahmen. Der gedämpfte Ausblick belastet. Wegen der Dividende haltenswert.__________________________