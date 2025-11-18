EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 5,14 EUR nach.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 5,14 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,07 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 216.293 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2024 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 51,05 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 1,56 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,57 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,476 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

