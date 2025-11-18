EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 5,14 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 5,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 5,13 EUR. Mit einem Wert von 5,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.175 Stück gehandelt.

Am 18.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,57 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

