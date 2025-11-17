EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von EVOTEC SE

EVOTEC SE im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 5,26 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 5,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 492.297 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,05 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 05.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 163,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR ausweisen wird.

