Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Profil
EVOTEC SE im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

19.11.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 5,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,26 EUR 0,08 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,24 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.137 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,38 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,02 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,47 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 163,89 Mio. EUR im Vergleich zu 184,89 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

