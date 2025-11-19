DAX23.239 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.537 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Kurs der EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

19.11.25 16:08 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,26 EUR 0,08 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 5,30 EUR. Mit einem Wert von 5,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 229.530 Stück.

Am 19.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,44 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,57 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 184,89 Mio. EUR gelegen.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
