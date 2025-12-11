DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,5%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.196 -1,8%Euro1,1696 ±0,0%Öl61,85 -1,1%Gold4.217 -0,3%
Geräteabsatz erholt: Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz

11.12.25 07:59 Uhr
JENA (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz im Rahmen der Erwartungen gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von der Übernahme von Dutch Ophthalmic Research (DORC). "Während des Berichtszeitraums erholten sich die Geräteverkäufe weiter, und das Volumenwachstum bei intraokularen Linsen, insbesondere im Premiumsegment, setzte sich fort, während der Verbrauch refraktiver Verfahren leicht zunahm; die Anzahl der Eingriffe in China blieb stabil", hieß es vom Unternehmen am Dienstag

Der Umsatz stieg in den zwölf Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 7,8 Prozent auf rund 2,23 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten liegt. Bereinigt um Übernahmen und Währungseffekten lag das Umsatzwachstum bei 3,3 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) erreichte 257,7 Millionen Euro, ein Anstieg um 3,5 Prozent. Die operative Gewinnmarge sank damit von 12,0 Prozent auf 11,6 Prozent, allerdings hatte im Vorjahr eine einmalige Zahlung aus der Beilegung eines US-Rechtsstreits positiv gewirkt. Diesen Sondereffekt rausgerechnet, stieg die Marge 2024/25.

Unter dem Strich fiel der Überschuss wegen eines niedrigeren Finanzergebnisses von gut 180 Millionen Euro auf gut 142 Millionen Euro, weshalb auch die Dividende sinkt. An die Aktionäre sollen 0,55 Euro je Aktie gezahlt werden. für das Vorjahr waren es noch 0,60 Euro. Analysten hatten hier mehr erwartet.

Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Dies entspricht einem Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro. Analysten hatten hier etwas mehr erwartet. Das Ebit und Ebita sollen weiter ansteigen. Die Ebit-Marge wird bei 11,0 bis 11,5 Prozent erwartet, die Ebita-Marge bei 12,5 Prozent./err/mis

mehr Analysen