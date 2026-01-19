DAX24.885 -0,4%Est506.023 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 -3,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.728 -3,7%Euro1,1918 +0,2%Öl69,62 +0,8%Gold5.092 +1,3%
Gerresheimer-Aktie bricht nach Verschiebung von Konzernabschluss ein

11.02.26 11:19 Uhr
Gerresheimer AG
News
DOW JONES--Die Aktie des Verpackungskonzerns Gerresheimer bricht am Mittwoch um rund 30 Prozent ein. Der SDAX-Konzern hat wegen Fehlern in der Bilanzierung die für den 26. Februar geplante Veröffentlichung seines Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 verschoben. Nach den bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeiter gegen interne Richtlinien und IFRS-Regelungen verstoßen, hatte Gerresheimer am Vorabend mitgeteilt. Belastet wird der Kurs zusätzlich von guten Geschäftszahlen des Konkurrenten Schott Pharma, der mit deutlichem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet ist. Dies habe zu Portfolio-Umschichtungen in Schott-Aktien geführt, sagt ein Händler.

Am Markt kommt auch nicht gut an, dass Gerresheimer nun die US-Tochter Centor verkaufen will, die Verpackungssysteme für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA herstellt, um sich finanziellen Spielraum zu verschaffen. Centor sei in einem hochmargigen Geschäft unterwegs, merken die Analysten von JP Morgan an. Mit dem Verkauf wurde Investmentbank Morgan Stanley beauftragt. Das Interesse potenzieller Käufer sei stark und der Verkauf soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, teilte Gerresheimer mit.

Dagegen wurde der eigentlich für 2026 angestrebte Verkauf der Behälterglassparte Moulded Glass verschoben. Die nun notwendigen Korrekturen im Konzernabschluss von Gerresheimer betreffen im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen und die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten. Dies wirke sich auch auf die Bilanz für 2024 aus, die Ende vergangenen Jahre bereits korrigiert worden war. Die Finanzaufsicht Bafin hatte moniert, das Gerresheimer 2024 Umsatzerlöse für einige Kundenverträge erfasst habe, obwohl diese noch nicht ausgeführt worden seien. Der Konzern teilte mit, er habe bereits erste personelle und organisatorische Konsequenzen gezogen.

Gerresheimer hatte zudem eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, um sicherstellen, dass alle Fehler umfassend korrigiert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 05:20 ET (10:20 GMT)

