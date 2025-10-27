DAX24.274 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,34 -0,5%Gold4.040 -1,0%
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagvormittag mit Aufschlag

27.10.25 09:22 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagvormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
29,58 EUR 0,58 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Gerresheimer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,10 EUR. Die Gerresheimer-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,36 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.566 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 192,96 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Gerresheimer-Aktie damit 11,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Gerresheimer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,096 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gerresheimer 0,040 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,07 EUR für die Gerresheimer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gerresheimer am 14.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 560,68 Mio. EUR gegenüber 498,51 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 25.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Den erwarteten Gewinn je Gerresheimer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

