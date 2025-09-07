DAX23.763 +0,7%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.602 +0,7%Euro1,1724 ±0,0%Öl66,83 +1,8%Gold3.618 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD-Aktie mit Kurssturz -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron, Gold im Fokus
Top News
Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen Halten DAX-Gewinne zum Wochenauftakt? - Vertrauensfrage in Frankreich - Riskoprämien von Anleihen könnten steigen
BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten? BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Index-Performance

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen

08.09.25 12:26 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen | finanzen.net

Für den LUS-DAX geht es derzeit aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,80 EUR 4,65 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
96,78 EUR -0,48 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
33,81 EUR 1,32 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
37,96 EUR -0,42 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,14 EUR 0,10 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
242,60 EUR -1,40 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
204,10 EUR 6,25 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
32,17 EUR 0,37 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
528,00 EUR -5,00 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43,76 EUR -0,36 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
36,37 EUR 0,07 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
228,65 EUR -1,05 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
100,70 EUR 0,88 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
25,18 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
23.771,5 PKT 173,5 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,71 Prozent stärker bei 23.766,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23.800,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.669,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.252,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 24.318,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der LUS-DAX 18.237,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 3,35 Prozent auf 33,67 EUR), adidas (+ 2,87 Prozent auf 180,75 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,75 Prozent auf 203,80 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 32,25 EUR) und Zalando (+ 2,03 Prozent auf 25,19 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Daimler Truck (-0,92 Prozent auf 37,86 EUR), Hannover Rück (-0,82 Prozent auf 242,40 EUR), Porsche (-0,66 Prozent auf 43,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 528,80 EUR) und Beiersdorf (-0,55 Prozent auf 96,78 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.092.461 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 265,820 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen