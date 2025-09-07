Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen

Index-Performance

Für den LUS-DAX geht es derzeit aufwärts.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,71 Prozent stärker bei 23.766,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23.800,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.669,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 08.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.252,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, den Stand von 24.318,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, wies der LUS-DAX 18.237,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.645,00 Punkten. Bei 18.821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 3,35 Prozent auf 33,67 EUR), adidas (+ 2,87 Prozent auf 180,75 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,75 Prozent auf 203,80 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 32,25 EUR) und Zalando (+ 2,03 Prozent auf 25,19 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Daimler Truck (-0,92 Prozent auf 37,86 EUR), Hannover Rück (-0,82 Prozent auf 242,40 EUR), Porsche (-0,66 Prozent auf 43,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 528,80 EUR) und Beiersdorf (-0,55 Prozent auf 96,78 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.092.461 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 265,820 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

