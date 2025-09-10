Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Euro STOXX 50 aktuell

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent höher bei 5.387,03 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,486 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,026 Prozent höher bei 5.362,86 Punkten in den Handel, nach 5.361,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5.392,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.354,61 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.331,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.393,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 11.09.2024, bei 4.763,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,54 Prozent aufwärts. Bei 5.568,19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 4,56 Prozent auf 7,81 EUR), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 194,50 EUR), Bayer (+ 2,62 Prozent auf 28,77 EUR), Infineon (+ 1,29 Prozent auf 32,24 EUR) und Eni (+ 1,05 Prozent auf 15,05 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,48 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 519,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,46 Prozent auf 51,65 EUR) und BMW (-0,33 Prozent auf 83,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 2.132.478 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 268,692 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

