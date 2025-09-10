DAX23.722 +0,4%ESt505.393 +0,6%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.941 +1,0%Nas21.973 +0,4%Bitcoin97.260 -0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,35 -1,9%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX in Grün -- Wall Street startet fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Meta-Aktie trotzdem stabil: Sammelklage wegen Datenschutzverstößen in Deutschland droht Meta-Aktie trotzdem stabil: Sammelklage wegen Datenschutzverstößen in Deutschland droht
Massiver Kurssprung der Opendoor-Aktie: Was den Titel antreibt Massiver Kurssprung der Opendoor-Aktie: Was den Titel antreibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Euro STOXX 50 aktuell

Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

11.09.25 15:57 Uhr
Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag | finanzen.net

Am Donnerstag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,96 EUR 5,84 EUR 3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
688,00 EUR 12,20 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
28,88 EUR 0,89 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
84,00 EUR 0,24 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
240,00 EUR -2,40 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
15,05 EUR 0,16 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
32,14 EUR 0,34 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
51,63 EUR -0,35 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
520,00 EUR -1,00 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
91,90 EUR 0,34 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
220,70 EUR -1,65 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
7,92 EUR 0,45 EUR 6,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,25 EUR -0,15 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.392,6 PKT 31,1 PKT 0,58%
Charts|News|Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent höher bei 5.387,03 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,486 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,026 Prozent höher bei 5.362,86 Punkten in den Handel, nach 5.361,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5.392,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.354,61 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.331,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5.393,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 11.09.2024, bei 4.763,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,54 Prozent aufwärts. Bei 5.568,19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 4,56 Prozent auf 7,81 EUR), Airbus SE (+ 3,14 Prozent auf 194,50 EUR), Bayer (+ 2,62 Prozent auf 28,77 EUR), Infineon (+ 1,29 Prozent auf 32,24 EUR) und Eni (+ 1,05 Prozent auf 15,05 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,48 Prozent auf 220,40 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,54 Prozent auf 519,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,46 Prozent auf 51,65 EUR) und BMW (-0,33 Prozent auf 83,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 2.132.478 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 268,692 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen