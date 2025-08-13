Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Henkel vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR. Bei 72,34 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.695 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 10,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform