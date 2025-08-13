DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag gestärkt

15.08.25 12:06 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
64,75 EUR 0,10 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR. Bei 72,34 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.695 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 10,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 83,34 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
07.08.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:06Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

