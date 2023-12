DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen wenig bewegt -- S&P Global bestätigt Siemens Energy-Rating -- JENOPTIK zieht Margenziel für 2025 an -- Swiss Re im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

In Frankfurt dürfte es am Freitag aufwärts gehen. Der DAX legt vorbörslich zu. Auch der TecDAX wird ebenso freundlich erwartet. "Es war ein November, an den man sich erinnert", kommentiert Stephen Innes von SPI Asset Management den Monatswechsel laut der Deutschen Presse-Agentur. So hat die US-Notenbank Fed die Inflation erfolgreich nach unten gedrückt ohne dabei eine Rezession ausgelöst zu haben. Das Zinsniveau stehe angesichts der abnehmenden Teuerung nun in Frage, weshalb auf eine baldige Senkung gehofft wird. Im November stieg der deutsche Leitindex 9,5 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften vor dem Wochenende nochmal steigen. Der EURO STOXX 50 gewinnt vorbörslich. Nachdem die Preisdaten der Eurozone am Vortag einen Rückgang der Inflation offenbarten, werden am Markt die Hoffnungen groß, das hohe Zinsniveau könnte sich bald wieder abschwächen. Dementsprechend positiv gestimmt sind die Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Tendenzen. Der Dow Jones Index drehte im Donnerstagshandel auf und ging mit einem Plus von 1,47 Prozent bei 35.950,23 Punkten in den Feierabend. Dagegen schloss der technologielastige NASDAQ Composite tiefer und verlor 0,23 Prozent auf 14.226,22 Indexpunkte. Das wichtige Inflationsmaß PCE-Deflator, die von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsonskennziffer, ist in der Kernrate exakt wie prognostiziert gesunken und nährte damit die Zinshoffnungen der Anleger. Am Markt wird in jüngster Zeit über den Zeitpunkt erster Leitzinssenkungen in 2024 spekuliert. "Daten und Kommentare der US-Notenbank haben die Vorstellung, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus zu Ende ist, weitgehend bestätigt", erklärt Investmentstratege Russ Mould von AJ Bell laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken