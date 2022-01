DAX vor schwächerem Start -- Märkte in Fernost uneinig -- Deutsche Bank erwägt offenbar Joint Venture in China -- Uniper sichert Rohstoffgeschäfte mit Krediten ab

Die Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch eine Pause einlegen.

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,13 Prozent nach auf 16.131,00 Punkte. Der TecDAX notiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Nach der gut zweiwöchigen Rally am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte etwas die Puste ausgehen. Seit dem jüngsten Tief des deutschen Leitindex am 20. Dezember bei 15.060 Zählern war der Index um gut 1.100 Punkte oder mehr als sieben Prozent gestiegen. "Der Jahresauftakt ist geglückt", stellt Börsenexperte Christoph Geyer fest. "Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekommen". Der DAX habe nun die Chance, diese Marke in den kommenden Tagen zu erreichen und zu überwinden.

Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Abend wird das Protokoll der Sitzung der Fed von Mitte Dezember veröffentlicht. Die Aussicht auf Zinserhöhungen in den USA hat die jüngste Kursrally an den Aktienmärkten nicht gebremst. "Die Anleger freunden sich mehr und mehr mit dem Szenario einer weniger starken geldpolitischen Unterstützung in diesem Jahr an", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

