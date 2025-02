DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen überwiegen fester -- NORMA braucht neuen Chef -- LVMH kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an -- Elmos wird vorsichtig für das neue Jahr

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Rekordjagd auch am Dienstag weiter fortsetzen. Der DAX liegt vorbörslich leicht im Plus und könnte damit gleich zum Handelsstart einen neuen Rekord verzeichnen.

Der TecDAX wird ebenso etwas fester erwartet. Der deutsche Leitindex DAX könnte am Dienstagmorgen mit einer neuen Höchstmarke in den Handel starten. Am Montag hatte der DAX im Verlauf weiter zugelegt, auch bedingt durch eine Rally bei Rüstungskonzernen. "Die anfänglich vermuteten leichten Gewinnmitnahmen blieben aus", so Analyst Martin Utschneider von Finanzethos laut der Deutschen-Presseagentur. "Für den heutigen Dienstag ist daher mit weiter steigenden Notierungen zu rechnen."





Die europäischen Börsen werden im Plus erwartet. Der EURO STOXX 50 gewinnt vorbörslich leicht. Nach dem US-Feiertag am Montag fehlen Impulse von dort. Etwas Orientierung gibt es aus Asien, wo die meisten Börsen leicht zulegen, in Hongkong jedoch ein kräftiger Anstieg zu verzeichnen ist, angeführt von Technologieaktien. Trotz der positiven Stimmung an den Aktienmärkten stehen dem zuletzt Kursverluste an den Anleihemärkten gegenüber, was unter anderem auf den europaweiten Finanzierungsbedarf der Staaten in Bezug auf steigende Rüstungsausgaben zurückzuführen ist. "Spätestens im Sommer wird der Aktienmarkt mit der Belastung durch steigende Renditen konfrontiert sein", meint ein Händler laut Dow Jones Newswires. Im Handel wird für den Berichtstag der ZEW-Konjunkturindikator erwartet, der die erste Stimmungsumfrage zur Wirkung von Donald Trump und seinen Strafzöllen enthält. Ein besseres ZEW könnte daher darauf hinweisen, dass die Unternehmen die Herausforderungen durch die Trump-Problematik als bewältigbar ansehen.





Die US-Börsen blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dow Jones rutschte am Freitag nach anfangs gehaltener Tendenz ins Minus und verlor zum Handelsschluss 0,37 Prozent auf 44.546,08 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich zum Wochenende hingegen etwas freundlicher und legte um 0,41 Prozent fester auf 20.026,77 Zähler zu. In den USA blieben die Börsen am Montag aufgrund des Präsidententags, der an den Geburtstag von George Washington erinnert, geschlossen. US-Präsident Donald Trump deutete unterdessen an, dass Zölle auf Autoimporte in die Vereinigten Staaten möglicherweise "um den 2. April herum" eingeführt werden könnten. Vor Reportern erklärte Trump, dass er den 1. April bewusst vermeiden wolle, da er dem Datum misstraue und es mit dem Aprilscherz in Verbindung bringe.

Trump machte keine Angaben dazu, welche Länder oder Automarken konkret betroffen sein könnten. Die meisten Autoimporte in die USA stammen aus Mexiko, Japan, Kanada und Südkorea. Jedes Jahr werden Millionen von Fahrzeugen, die in den USA verkauft werden, in Mexiko und Kanada gefertigt und montiert.