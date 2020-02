Der Apple -Konzern leidet aufgrund des Coronavirus in China unter Lieferengpässen und hat deshalb eine Umsatzwarnung veröffentlicht . Nun befürchten die Anleger, dass die Epidemie auch in den Bilanzen anderer Unternehmen seine Spuren hinterlässt.

Der deutsche Aktienmarkt wies am Dienstag Verluste aus.

Die Umsatzwarnung des US-Smartphoneherstellers Apple heizte die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs neu an. Auch die britische Großbank HSBC und das Minenunternehmen BHP spüren inzwischen die Auswirkungen.

Der EuroSTOXX 50 startete tiefer und lag auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone. Er schloss mit einem Minus von 0,43 Prozent bei 3.836,54 Indexpunkten.

Europas Börsen präsentierten sich am Dienstag leichter.

Am Dienstag ging es an der Wall Street über weite Strecken abwärts.

Der Dow Jones wies bereits zum Handelsbeginn ein Minus aus und verweilte auch anschließend in der Verlustzone. Er schloss 0,56 Prozent schwächer bei 29.232,12 Punkten. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer, klettert im Verlauf jedoch an die Nulllinie zurück und beendet den Handel mit marginalen plus 0,02 Prozent bei 9.732,74 Zählern.

Auch in den USA lastete die jüngst ausgegebene Umsatzwarnung Apples auf dem Handel - insbesondere beim Technologiesektor. Die Coronavirus-Sorgen rückten dementsprechend erneut in den Fokus der Anleger, denn mittlerweile bezweifelt wohl niemand mehr, dass die sich ausbreitende Lungenkrankheit auch wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen wird: "Das ist ein Realitätscheck, dass es wirklich passiert. Es ist zwar keine große Überraschung, dass die Weltwirtschaft bis hin zur kalifornischen Technologie betroffen ist, aber Börsianer fühlen sich nun bestätigt", kommentierte in diesem Zusammenhang Kit Juckes von der Société Générale gegenüber Dow Jones Newswires.

Daneben wartete Amazon-Konkurrent Walmart mit Zahlen auf. Tesla profitierte unterdessen von einem Liefervertrag mit CATL für kobaltfreier Batterien.