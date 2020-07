Am deutsche Aktienmarkt ging es am Dienstag aufwärts.

Der DAX stieg mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 13.194,93 Punkten in den Dienstagshandel ein und baute im Verlauf die Gewinne kräftig aus. Zeitweise knackte er gar die runde Marke von 13.300 Einheiten. Zum Handelsschluss kam er dann jedoch wieder etwas von seinem Hoch zurück und verabschiedete sich letztlich 0,96 Prozent höher bei 13.171,83 Indexpunkten.

Der TecDAX tendierte im Verlauf ebenfalls in der Gewinnzone, nachdem er mit plus 0,47 Prozent bei 3.167,18 Zählern gestartet war.

Am Dienstag herrschte bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt Optimismus. Stützend wirkten dabei die US-Tech Rally vom Vortag und die EU-Gipfel -Einigung auf ein 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket.

