DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- JetBlue und Spirit Airlines legen Berufung gegen Verbot von Milliarden-Übernahme ein -- Microsoft, Deutsche Bank im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt erholt sich zum Beginn der neuen Woche vorbörslich. Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke in der Gewinnzone. Der TecDAX wird ebenfalls fester erwartet. Die Vorgaben aus den USA fallen positiv aus: An der Wall Street waren am Freitag letztendlich noch neue Rekordstände drin. Von neuen Bestmarken ist der DAX hingegen weit entfernt. Treibende Faktoren sind dennoch die Aussicht auf eine erste US-Zinssenkung im März sowie die Fortsetzung der Berichtssaison. Auf Unternehmensseite rückte der Chemieriese BASF nach enttäuschenden Eckdaten zum das abgelaufenen Geschäftsjahr in den Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkte stehen die Zeichen am Montag vorbörslich auf Erholung. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich mit Zuwächsen. Am Markt stützt die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung in den USA, die bereits im Frühjahr erfolgen könnte. Weitere Impulse liefert die Berichtssaison, die sich in dieser Woche rasant fortsezt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Märkte verbuchten am Freitag kräftige Gewinne. Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Plus und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Zwischenzeitlich erreichte er ein neues Rekordhoch bei 37.933,73 Punkten und beendete die Sitzung 1,05 Prozent höher bei 37.863,60 Punkten. Der NASDAQ Composite legte noch deutlicher zu, nachdem er bereits fester gestartet war. Er verabschiedete sich schließlich mit einem Zugewinn von 1,70 Prozent bei 15.310,97 Zählern ins Wochenende. Schon wie am Vortag sorgten die veröffentlichten Zahlen von Chipkonzern TSMC für gute Laune. Die ganze Technologiebranche profitierte von der guten Stimmung. Daneben stützte der abgewendete "Shutdown" in den USA. Die Anleiherenditen gaben ebenfalls wieder leicht nach, was zusätzlich für Auftrieb sorgte. Die positive Stimmung sorgte dafür, dass sich die Indizes wieder auf Rekordkurs befanden. Der US-Leitindex Dow Jones konnte auf einen historischen Höchststand klettern, während der NASDAQ 100 erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten überwinden konnte. Auch der marktbreite S&P 500 konnte einen Rekord erklimmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken