Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag einen kleinen Rückschlag erlitt, geht es am Donnerstag mit Aufschlägen weiter. Damit kann der DAX auch die 13.000-Punkte-Marke weiterhin verteidigen.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,60 Prozent im Plus bei 13.183,50 Punkten und hält sich auch anschließend auf grünem Terrain. Der TecDAX bewegt sich im am Morgen dagegen im Minus, nachdem er 0,16 Prozent höher bei 3.176,90 Zählern gestartet war.

Am Donnerstag richten sich die Blicke der Anleger auf den Fortgang der Berichtssaison. Am Nachmittag stehen die US-Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung auf der Agenda.

Der EuroSTOXX 50 tendiert am Morgen höher. Er war zuvor 0,26 Prozent stärker bei 3.379,57 Indexeinheiten in den Handel gestartet.

Eine erneute Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit lastete am Mittwoch auf der Stimmung der Anleger. So haben die USA die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston veranlasst. Dies stieß in der Volksrepublik auf Unverständnis.

Der Dow Jones suchte über weite Strecken des Handels nach seiner Richtung, ging am Ende aber 0,66 Prozent fester bei 27.005,66 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite musste einen Teil seiner Gewinne unterdessen wieder abgeben, am Ende stand ein Plus von 0,24 Prozent auf 10.706,13 Indexpunkte.

Die Börsen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung, in Japan fand feiertagsbedingt kein Handel statt.

In Tokio verabschiedete sich der Nikkei bereits am Mittwoch um 0,58 Prozent leichter bei 22.751,61 Zählern ins lange Wochenende.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich um 0,24 Prozent auf 3.325,11 Punkte nach. In Hongkong verbuchte der Hang Seng dagegen ein Plus von 0,82 Prozent auf 25.263,00 Indexpunkte.

Die Börsen auf dem chinesischen Festland und in Hongkong präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich. In Japan fand am Donnerstag und Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. Der Nikkei verabschiedete sich somit also bereits am Mittwoch ins lange Wochenende.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken