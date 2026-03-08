DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.473 +2,1%Euro1,1563 +0,2%Öl108,4 +16,1%Gold5.125 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: Asiens Börsen brechen ein -- NVIDIA knüpft Chefbonus an Umsatzziele -- Rheinmetall, Airbus und OHB bündeln Kräfte für Militärnetz -- Novo Nordisk, Goldpreis im Fokus
Top News
Eskalation im Nahen Osten: Israel attackiert Irans Raketenzentrale - Machtwechsel in Teheran Eskalation im Nahen Osten: Israel attackiert Irans Raketenzentrale - Machtwechsel in Teheran
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hochstufung

HENSOLDT-Aktie: Jefferies hebt Rating auf "Buy" - Kursziel unverändert

09.03.26 07:26 Uhr
Aktie im Fokus: Jefferies hebt HENSOLDT auf 'Buy' - Kursziel unverändert | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT hochgestuft das Kursziel aber unverändert belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
75,10 EUR 0,80 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat HENSOLDT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 90 Euro belassen. Die auch 2026 weiter hereinkommenden Aufträge aus Deutschland ließen die Jahresprognose für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Rüstungselektronikunternehmens konservativ erscheinen, schrieb Analyst Ben Brown in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Daher und wegen der gesunkenen Aktienbewertung habe er die Papiere hochgestuft.

Wer­bung

/rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 14:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.03.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
26.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.03.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
26.02.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen