Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 23,86 USD.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 23,86 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 23,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.633.794 Intel-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,42 Prozent. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 35,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie aus.

Am 24.07.2025 lud Intel zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,134 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Intel wird zum strategischen Asset der US-Regierung

Neuer Großaktionär: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Intel-Aktie dreht ins Minus