Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Intel gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 33,90 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 33,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Intel-Aktie bei 33,81 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.172.549 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 42,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 20,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 91,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,50 USD für die Intel-Aktie.

Am 23.10.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 13,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Intel am 22.01.2026 präsentieren.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,332 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

