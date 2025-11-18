Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend im Minus

Intel im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 34,59 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 34,59 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,57 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,29 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8.574.463 Intel-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,80 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,038 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,380 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 28,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 23.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,88 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,65 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,332 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

