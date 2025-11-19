Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Aufschlag

Intel im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,92 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 34,92 USD zu. Bei 34,99 USD erreichte die Intel-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 34,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.687.174 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 42,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,62 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 23.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 13,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,332 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen