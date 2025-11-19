Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Abend an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 34,71 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,1 Prozent auf 34,71 USD. Den Tageshöchststand markierte die Intel-Aktie bei 35,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.418.636 Intel-Aktien.
Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 42,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Intel-Aktie derzeit noch 22,36 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 49,11 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Intel seine Aktionäre 2024 mit 0,380 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,038 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,50 USD für die Intel-Aktie.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,88 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,65 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Intel wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Intel im Jahr 2025 0,332 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Intel Corp.
