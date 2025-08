JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 18,90 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 18,90 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,91 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.031 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 54,50 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 24,02 Prozent Luft nach unten.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,390 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 243,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Am 12.08.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

