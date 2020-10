Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Rendite-Stars unter der Lupe - Welche Fondsklassiker spitze sind

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 40/2020, ab Freitag, 2. Oktober 2020, im Handel und ebenso digital



Themenauswahl

Rendite-Stars unter der Lupe: Welche Fondsklassiker spitze sind

Wie gut beliebte Fonds­-Dickschiffe wirklich sind, welche lohnenden Alternativen Anleger kennen sollten.

Neuer Corona-Ärger für Lufthansa

Verbraucherschützer klagen nach zögerlicher Ticket-Rückerstattung.

Voller Zuversicht

Tesla-Chef Musk plant die nächste Technik-Revolution. Investoren sind begeistert.

Einfach selbst machen

Im Lockdown waren vor allem Baumärkte im Trend. Es sieht so aus, als profitierten sie weiter.

Schlussspurt 2020

Das vierte Quartal ist für einige Unternehmen extrem wichtig. Das eröffnet Investoren Chancen.

Endlich filmreif

Neue Konsolen, neue Games - die Spielebranche steht vor einem fulminanten Weihnachtsgeschäft.

Portfolio zum Feiern

Fondsmanager Christian von Engel­brechten freut sich über die Top-Rendite und den runden Geburtstag des Fidelity Germany.

Hier stimmt was nicht!

Warum Immobilienwert Preos ein Ziel für Shortseller werden kann.

Nicht nur auf KGVs fixieren

Welche anderen Kennziffern für Anleger wichtig sind.

Sparen für die Kleinen

Der große Test: Wo legt man am besten Geld für Kinder an.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Bildquellen: Finanzen Verlag