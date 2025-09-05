LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich LANXESS

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 23,48 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,64 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.223 LANXESS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 20,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,210 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,07 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LANXESS 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je LANXESS-Aktie.

