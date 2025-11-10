LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Montagvormittag

LANXESS im Blick

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 17,44 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die LANXESS-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 17,44 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 17,45 EUR. Mit einem Wert von 17,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 36.154 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 4,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,83 EUR für die LANXESS-Aktie.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS 0,01 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 0,452 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

