LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 22,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.489 LANXESS-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,210 EUR je LANXESS-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,07 EUR.
LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|14.08.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08.07.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen