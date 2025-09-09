DAX23.643 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag schwächer

11.09.25 09:25 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 22,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.489 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,210 EUR je LANXESS-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,07 EUR.

LANXESS gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,52 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den LANXESS-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
mehr Analysen