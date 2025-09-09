LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von LANXESS konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,08 EUR.
Das Papier von LANXESS legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,08 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,46 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.495 LANXESS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 47,01 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 11,53 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass LANXESS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete LANXESS 0,100 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,07 EUR.
Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
