LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 16,09 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 16,09 EUR. Das Tagestief markierte die LANXESS-Aktie bei 16,04 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,17 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.271 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 110,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,73 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,094 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,19 EUR.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,60 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die LANXESS-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,385 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

