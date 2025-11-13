Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag fester

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 7,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 7,90 EUR zu. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,91 EUR zu. Bei 7,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.055 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,18 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,311 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,32 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11,20 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 06.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

