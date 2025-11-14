MARKT USA/Wall Street mit weiteren Abgaben erwartet

Die negative Tendenz an der Wall Street dürfte sich auch zum Wochenausklang fortsetzten - wenn auch mit einer verminderten Dynamik. Nach dem Ende des Regierungsstillstands dürften weitere Gewinne mitgenommen werden, heißt es. Daneben belasten Aussagen von Applied Materials. Der Halbleiter-Ausrüster erwartet, dass die Ausgaben für Ausrüstungen zur Chipherstellung in China im nächsten Jahr voraussichtlich zurückgehen werden, da der Zugang zu diesem wichtigen Bereich durch US-Exportvorschriften eingeschränkt ist. Dies drängt die guten Ergebnisse von Applied Materials für das vierte Geschäftsquartal in den Hintergrund. Die Aktie verliert vorbörslich 4,7 Prozent.

Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future büßt 0,4 Prozent ein. Wichtige US-Daten stehen nicht auf der Agenda. Die Zinsssenkungspekulationen hatten zuletzt ein Dämpfer erhalten. Die in Folge des "Shutdowns" ausgebliebenen US-Konjunkturdaten zu Inflation und Arbeitsmarkt im Oktober würden "wahrscheinlich nie" veröffentlicht, hatte das Weiße Haus erklärt. Das schürt die Spekulation, dass sich die US-Notenbank bei ihrem Treffen im Dezember mangels Einblick in die konjunkturelle Lage mit einer weiteren Zinssenkung schwer tun könnte.

Bei den Einzelwerten fallen Nvidia um 1,1 Prozent. Zwei der größten Kunden des Chipherstellers, Amazon und Microsoft, unterstützten Gesetzesvorlagen, die Nvidias Exportmöglichkeiten nach China weiter einschränken würden, berichtet das Wall Street Journal. Amazon und Microsoft geben leicht nach.

Dagegen geht es für die Papiere von Warner Bros. Discovery um 3,7 Prozent nach oben. Kurz vor dem Ende der Frist für erste Gebote für Warner Bros. Discovery haben sich offenbar drei große Medienkonzerne in Stellung gebracht. Paramount, Comcast und Netflix bereiten Gebote für Warner vor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Paramount möchte das gesamte Unternehmen kaufen, während Comcast und Netflix hauptsächlich an den Studios und dem Streaming interessiert seien.

