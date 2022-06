GlaxoSmithKline-Aktie dennoch etwas schwächer: GSK ergattert US-Zulassung für Impfstoff Priorix

Nach Angaben des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline ist Priorix damit zum ersten Mal in den USA erhältlich. Der Impfstoff ist bereits in mehr als 100 Ländern zugelassen, darunter in allen europäischen Ländern. "Masern, Mumps und Röteln sind akute und hoch ansteckende Viruserkrankungen, die weltweit zu einer erheblichen Morbidität und Mortalität führen. In den vergangenen Jahren sind in den USA und weltweit Masernausbrüche aufgetreten, wobei für 2019 mehr als 400.000 Fälle bestätigt wurden", sagte Senior Vice President Judy Stewart.

Die GSK-Aktie verliert in London am Montag zeitweise 0,26 Prozent auf 17,03 Pfund.

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf GlaxoSmithKline plc (GSK) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GlaxoSmithKline plc (GSK) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GlaxoSmithKline plc (GSK)

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images