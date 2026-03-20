Medikamentenkandidat

Novo Nordisk hat eine Phase-1-Studie für einen oralen Adipositas-Medikamentenkandidaten begonnen.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr vereinbart, diesen von Lexicon Pharmaceuticals zu lizenzieren.

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In der Studie werden die Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments mit dem Namen "LX9851" untersucht. Zudem werde analysiert, wie es sich durch den Körper bewegt und welche physiologischen und biologischen Auswirkungen es im Vergleich zu einem Placebo hat. Daran nehmen 96 Personen mit Übergewicht oder Adipositas teil. Die Studie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Lexicon hat sich nach Erfüllung der anfänglichen Dosierungsanforderungen in der Studie eine zweite Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für das Jahr 2026 von Novo Nordisk gesichert. Das Unternehmen hat zudem Anspruch auf eine dritte Meilensteinzahlung von 10 Millionen Dollar, die im weiteren Verlauf dieses Jahres erreicht werden könnte.

Insgesamt hat Lexicon Anspruch auf bis zu 1 Milliarde Dollar an Vorauszahlungen sowie potenziellen Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vertrieb. Das Unternehmen hat außerdem Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von "LX9851".

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Die Aktie von Novo Nordisk verliert in Dänemark zeitweise 0,55 Prozent auf 236,15 Euro.

DOW JONES