DAX22.790 +1,8%Est505.606 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,3%Nas21.648 -2,0%Bitcoin60.876 +3,7%Euro1,1609 +0,4%Öl101,6 -7,2%Gold4.466 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Salzgitter-Aktie dreht nach reduziertem Verlust ins Plus - Dividende unverändert Salzgitter-Aktie dreht nach reduziertem Verlust ins Plus - Dividende unverändert
HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie steigt HORNBACH schafft eigene Jahresprognose leidet aber unter hohen Kosten: Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Medikamentenkandidat

Novo Nordisk-Aktie kann nicht von Studienbeginn für orales Abnehm-Medikament profitieren

23.03.26 13:50 Uhr
Novo Nordisk-Aktie büßt dennoch ein: Angriff auf den Abnehm-Markt startet | finanzen.net

Novo Nordisk hat eine Phase-1-Studie für einen oralen Adipositas-Medikamentenkandidaten begonnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lexicon Pharmaceuticals Inc
1,56 USD -0,06 USD -3,70%
Charts|News|Analysen
Novo Nordisk
31,57 EUR -0,15 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr vereinbart, diesen von Lexicon Pharmaceuticals zu lizenzieren.

Wer­bung

In der Studie werden die Sicherheit und Verträglichkeit des Medikaments mit dem Namen "LX9851" untersucht. Zudem werde analysiert, wie es sich durch den Körper bewegt und welche physiologischen und biologischen Auswirkungen es im Vergleich zu einem Placebo hat. Daran nehmen 96 Personen mit Übergewicht oder Adipositas teil. Die Studie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

Lexicon hat sich nach Erfüllung der anfänglichen Dosierungsanforderungen in der Studie eine zweite Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für das Jahr 2026 von Novo Nordisk gesichert. Das Unternehmen hat zudem Anspruch auf eine dritte Meilensteinzahlung von 10 Millionen Dollar, die im weiteren Verlauf dieses Jahres erreicht werden könnte.

Insgesamt hat Lexicon Anspruch auf bis zu 1 Milliarde Dollar an Vorauszahlungen sowie potenziellen Meilensteinzahlungen für Entwicklung, Zulassung und Vertrieb. Das Unternehmen hat außerdem Anspruch auf gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz von "LX9851".

Wer­bung

Die Aktie von Novo Nordisk verliert in Dänemark zeitweise 0,55 Prozent auf 236,15 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lexicon Pharmaceuticals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lexicon Pharmaceuticals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
03.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
03.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen