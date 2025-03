Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 60,27 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 60,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,41 EUR. Bei 60,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 45.392 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 28,51 Prozent wieder erreichen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,80 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 66,80 EUR angegeben.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 38,45 Mrd. EUR, gegenüber 40,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,50 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt im Plus