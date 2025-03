Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 59,27 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 59,27 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,53 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,18 EUR. Bisher wurden heute 76.273 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 30,67 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 14,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,99 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 38,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,69 EUR je Aktie belaufen.

