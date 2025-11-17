Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 601,79 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 601,79 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 600,40 USD. Mit einem Wert von 609,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.687.712 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 796,21 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 32,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 479,89 USD fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 20,26 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,02 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 816,67 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 51,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 36,08 USD im Jahr 2028 aus.

