Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 203,11 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.440 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 236,86 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Gewinne von 14,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 130,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 217,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,76 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 32.165,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.671,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,96 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

NASDAQ-Titel Meta-Aktie kaum verändert: Umwelthilfe klagt wegen Hass und Hetze in Facebook-Gruppen

Twitter, YouTube, Facebook und Co.: Ehemaliger US-Präsident Trump meldet sich bei Facebook zu Wort - Meta-Aktie fester

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com