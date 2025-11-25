Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 622,00 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 625,39 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 624,14 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.040.942 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 796,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 479,89 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,85 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 816,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 6,03 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,59 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 04.02.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,98 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2023
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.2022
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.2019
|Facebook Reduce
|HSBC
|31.01.2019
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.2018
|Facebook Sell
|Pivotal Research Group
