Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Microsoft. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 475,26 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 475,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 476,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 475,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.079.119 Microsoft-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 555,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. 16,78 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 344,83 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,56 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 634,00 USD.
Am 29.10.2025 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 65,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Microsoft am 04.02.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,09 USD je Microsoft-Aktie.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
